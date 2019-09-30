"الشورى" السعودي يرفض منح الإقامة الدائمة لأبناء المواطنات دون رسوم

القاهرة- (مصراوي):

رفض مجلس الشورى السعودي، الاثنين، منح أبناء المواطنات المتزوجات من غير سعوديين، الإقامة الدائمة دون رسوم مالية وإجراءات طويلة، وذلك خلال الجلسة العادية الـ57 التي ترأسها رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.

وأسقط التصويت الذي جرى خلال جلسة، اليوم الاثنين، التوصية التي تقدَّم بها 5 من أعضاء المجلس، وهم: الدكتورة لطيفة الشعلان، والدكتور فيصل آل فاضل، والدكتورة لينا المساعد، ولينا آل معينا، وهدى الحليسي ، حسبما ذكرت صحيفة "عاجل" السعودية.

ونصَّت التوصية على وزارة الداخلية، مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية وتطويرها؛ بما يمكن أبناء المواطنات المتزوجات من غير سعوديين من الحصول على الإقامة الدائمة؛ دون رسوم مالية وإجراءات طويلة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر- لم تُسمها- قولها إن التوصية لم تحصل على العدد الكافي للموافقة عليها؛ حيث أيَّد 74 صوتًا التوصية، فيما رفضها 45 صوتًا. ووفق أنظمة مجلس الشورى، تحتاج التوصية لتأييد 76 صوتًا لتحظى بالموافقة.