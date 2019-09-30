أكثر الكلمات إنتشاراً

الزمالك وجينيراسيون عبدالعزيز الفغم هنا الزاهد أسعار الفائدة عزل ترامب مهرجان الجونة السينمائي الطقس سد النهضة أسعار الذهب

الفرنسية مارين لوبان لن تحضر جنازة شيراك بناء على رغبة عائلته

12:22 م الإثنين 30 سبتمبر 2019
الفرنسية مارين لوبان لن تحضر جنازة شيراك بناء على رغبة عائلته

مارين لوبان

باريس- (د ب أ):

ذكرت زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني الفرنسي المتطرف، مارين لوبان، أنها لن تحضر جنازة الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، وذلك بناء على رغبة عائلته.

وقالت لوبان في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنها تأسف لموقف أسرة الرئيس الاسبق من حضورها.

يذكر أن اليوم الاثنين وهو يوم حداد وطني لفرنسا، حيث من المقرر أن يحضر نحو 30 رئيس دولة وحكومة مراسم جنائزية وطنية في باريس للرئيس الراحل.وكان شيراك قد توفي يوم الخميس عن عمر ناهز 86 عاما.

مارين لوبان حزب التجمع الوطني باريس جاك شيراك

الخبر التالى:

بدء مراسم تشييع جثمان الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك (فيديو)
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان