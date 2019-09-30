لحظات مؤثرة في وداع "حارس الملوك" السعودي (صور وفيديوهات)

كتبت- رنا أسامة:

رصدت صحيفة "سبق" السعودية أبرز اللحظات المؤثرة خلال تشييع جثمان اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان، الذي قُتِل مساء السبت بطلق ناري إثر خلاف شخصي مع صديقه داخل منزل صديق آخر له في محافظة جدة، حسبما أعلن المتحدث باسم شرطة مكة في بيان.

وشيّع عدد كبير من المُصلّين، مساء أمس الأحد، بينهم رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري، وكذلك عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، جثمان اللواء الفغم الذي دُفِن بمقبرة شهداء الحرم الواقعة خلف مواقف حجز السيارات بالشرائع في مكة المكرمة، وذلك بعد أن أُديّت الصلاة عليه بالمسجد الحرام بعد صلاة العشاء أمس الأحد.

واكتظت المقبرة بأعداد كبيرة من المُشيّعين، من زملاء الفغم في الحرس الملكي، وأقاربه، ومحبيه، وجموع المصلين في المسجد الحرام، الذين بدت على وجوهم علامات الأسى والحزن لرحيل الفقيد القتيل، وعلى رأسهم والده اللواء المتقاعد بدّاح الفغم الذي تداول رواد التواصل الاجتماعي صورة له ارتسمت فيها تفاصيل الوداع القاسي ومرارة الفقد.

كما ظهر أحد الضباط من زملاء الفغم وهو يُجهش بالبكاء خلال تقديمه التعازي لوالد اللواء السعودي القتيل بعد مواراته الثرى، حيث أسند رأسه إلى ذراع والد الفغم، فيما حاول المتواجدون في المقبرة الشدّ من أزره.

ومن المُقرر أن يستقبل ذوو الفغم التعازي يومي الثلاثاء والأربعاء، وذلك في منزل أسرته بالرياض من الساعة الخامسة عصرًا حتى الساعة التاسعة مساءً (بالتوقيت المحلي).

كان الفغم في زيارة لصديق له يُدعى تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ في جدة، ودخل عليهما صديق آخر يُدعى ممدوح بن مشعل آل علي، مساء السبت، وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء الفغم و آل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على الفغم.

وأسفر الحادث عن إصابة اثنين من الموجودين في المنزل؛ هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية، و5 آخرين. فيما قُتِل الجاني على يد قوات الأمن.

وعمل الفغم حارسًا شخصيًا للعاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمدة 10 أعوام، الأمر الذي دفع الملك سلمان لأن يختاره حارسًا شخصيًا له وذلك بسبب مهارته الاحترافية المتميزة، وسرعة بديهته، وحُسن تصرفه.

وأصدر الملك سلمان في منتصف عام 2017، أمرًا ملكيًا بترقية الفغم (ترقية استثنائية) إلى رُتبة لواء.

وحاز الفغم على لقب أفضل حارس شخصي في العالم من قِبل منظمة الأكاديمية العالمية في عام 2017. كما لقّبه السعوديون بـ"ظل الملوك" و"الحارس الأمين" و"الرجل المناسب في الوقت المناسب"، وفق تقارير محلية.​