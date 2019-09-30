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إيران : سيتم الإعلان عن تفاصيل خطة هرمز للسلام قريبا

11:15 ص الإثنين 30 سبتمبر 2019
إيران : سيتم الإعلان عن تفاصيل خطة هرمز للسلام قريبا

وزارة الخارجية الإيرانية

طهران- (د ب أ):

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين، إن تفاصيل خطة "هرمز للسلام" ستقدم قريبا بصورة خطية، خاصة إلى الدول الثماني التي دعيت للانضمام إلى هذه المبادرة أو "تحالف الأمل".

وقال المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي، في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم، إن أهم تطور دبلوماسي حدث في الأيام الأخيرة كان مشاركة إيران في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشكل فاعل، مشيرا إلى أن الرئيس الايراني حسن روحاني عقد خلال هذه الزيارة التي استمرت ثلاثة أيام، اجتماعات مثمرة وألقى كلمة مهمة في الأمم المتحدة.

وأشار موسوي إلى أن روحاني اجتمع مع 15 من رؤساء الدول على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وشرح لهم مبادرة هرمز للسلام، كما التقى المثقفين ومندوبي وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية، موضحا أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التقى أيضا في نيويورك 22 وزيرا للخارجية ومسؤولين من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وعقد محادثات معهم.

وزارة الخارجية الإيرانية خطة هرمز للسلام إيران عباس موسوي

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