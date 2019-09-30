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اللقطات الأولى للهجوم على منشآت "أرامكو" في السعودية (فيديو)

03:07 ص الإثنين 30 سبتمبر 2019
اللقطات الأولى للهجوم على منشآت "أرامكو" في السعودية (فيديو)

هجوم أرامكو

القاهرة- (مصراوي):

أذاع برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس" الأمريكية، فيديو للحظات الأولى من الهجوم الإرهابي على منشآت النفط التابعة لشركة "أرامكو" في البقيق وخريص.

ونقل الحساب الرسمي لقناة الإخبارية السعودية، على "تويتر" اللقطات الأولى للهجوم.

ويستضيف البرنامج، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي قال إنه يتفق مع رؤية وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حول تورط إيران في الهجمات على أرامكو، والتي تعد إعلان حرب على المملكة العربية السعودية.

هجمات أرامكو السعودية قناة سي بي إس هجوم إرهابي
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