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محمد بن سلمان: الإيرانيون لا يريدون الجلوس على طاولة الحوار

02:43 ص الإثنين 30 سبتمبر 2019
محمد بن سلمان: الإيرانيون لا يريدون الجلوس على طاولة الحوار

ولي العهد أثناء الحوار

القاهرة- (مصراوي):

وصف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الاعتداء على شركة "أرامكو" بـ"العمل الأحمق" الذي استهدف إيقاف 5% من إمدادات العالم من البترول، مضيفًا أن الإيرانيين لا يريدون الجلوس على طاولة الحوار.

وأضاف ولي العهد في حوار مع برنامج "60 دقيقة" الذي تبثه قناة "سي بي إس" الأمريكية، ونقلت قناة الإخبارية السعودية أجزاء منه على حسابها الرسمي في "تويتر"، أنه إذا أوقفت إيران دعم الميليشيات الإرهابية فإن العمل السياسي سيكون أسهل.

محمد بن سلمان إيران شركة أرامكو

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