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محمد بن سلمان: سيتم محاسبة المسؤول عن مقتل "جمال خاشقجي"

02:19 ص الإثنين 30 سبتمبر 2019
محمد بن سلمان: سيتم محاسبة المسؤول عن مقتل "جمال خاشقجي"

ابن سلمان أثناء الحوار

القاهرة- (مصراوي):

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إنه سيتم محاسبة المسؤولين عن مقتل الكاتب "جمال خاشقجي" التي وصفها بـ"المؤلمة"، مضيفًا أن العدالة ستأخذ مجراها في النهاية.

وأضاف ولي العهد في حوار مع برنامج "60 دقيقة" الذي تبثه قناة "سي بي إس" الأمريكية، ونقلت قناة الإخبارية السعودية أجزاء منه على حسابها الرسمي في "تويتر"، أنه يتفق مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حول مسؤولية إيران في الهجوم على شركة "أرامكو"، والذي يعتبر بمثابة إعلان حرب على المملكة، موضحًا أن أسعار النفط ستشهد ارتفاعًا في حال لم يتم إيقاف إيران.

وقال ابن سلمان، إنه بالرغم من أفعال إيران العدائية، إلا أنه يفضل الحل السياسي على العسكري.​

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