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    جونسون: سنذهب لانتخابات مبكرة حال أيد البرلمان منع "بريكست" دون اتفاق

    11:38 م الثلاثاء 03 سبتمبر 2019
    جونسون: سنذهب لانتخابات مبكرة حال أيد البرلمان منع "بريكست" دون اتفاق

    رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

    القاهرة – مصراوي:

    أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه سيدعوا لانتخابات مبكرة لرئاسة الوزراء، إذا ما أقر مجلس العموم البريطاني غدًا الأربعاء، على تشريع يمنع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

    وصوت مجلس العموم البريطاني لصالح عرض تشريع يمنع جونسون من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

    وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن النتيجة تعني أن البرلمان سيحاول إقرار مشروع قانون التصويت يوم الأربعاء، والذي قد يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

    وصوت 328 نائبًا لصالح عرض التشريع غدًا، و301 فقط يؤيدون موقف رئيس الوزراء بوريس جونسون.

    بوريس جونسون بريطانيا انتخابات بريكست الاتحاد الأوروبي
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