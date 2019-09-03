ترودو يناقش مع بيلوسي اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية

أوتاوا - (أ ش أ)

ناقش رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، هاتفيا اليوم /الثلاثاء/ مع رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بيلوسي، التقدم المحرز في اتفاقية التجارة الحرة الجديدة لشمال أمريكا.

وأعرب رئيس الوزراء عن تعازيه في حريق القارب الأخير الذي وقع قبالة ساحل جنوب كاليفورنيا، وفقا لبيان صادر من مكتب رئيس الوزراء.

كما ناقش رئيس الوزراء ورئيسة مجلس النواب التقدم المحرز في اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية الجديدة ورحبا بالعمل الجاري من أجل التصديق عليها. واتفقا على أهمية استمرار العلاقات القوية لصالح المواطنين على جانبي الحدود.