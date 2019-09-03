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    بريطانيا: التصويت لصالح عرض تشريع يمنع جونسون من تنفيذ "بريكست" دون اتفاق

    11:24 م الثلاثاء 03 سبتمبر 2019
    بريطانيا: التصويت لصالح عرض تشريع يمنع جونسون من تنفيذ "بريكست" دون اتفاق

    بوريس جونسون

    القاهرة – مصراوي:

    صوت مجلس العموم البريطاني لصالح عرض تشريع يمنع جونسون من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

    وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن النتيجة تعني أن البرلمان سيحاول إقرار مشروع قانون التصويت يوم الأربعاء، والذي قد يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

    وصوت 328 نائبًا لصالح عرض التشريع غدًا، و301 فقط يؤيدون موقف رئيس الوزراء بوريس جونسون.

    بوريس جونسون مجلس العموم البريطاني الاتحاد الأوروبي

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