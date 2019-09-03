  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    قصف لبنان الدولار الجمركي فايلر مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة أسعار الذهب الطقس

    الدفاع الروسية: تدمير طائرتين مسيرتين بالقرب من قاعدة حميميم في سوريا

    11:08 م الثلاثاء 03 سبتمبر 2019
    الدفاع الروسية: تدمير طائرتين مسيرتين بالقرب من قاعدة حميميم في سوريا

    قاعدة حميميم الروسية

    موسكو - (أ ش أ)

    أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير طائرتين مسيرتين بالقرب من قاعدة حميميم في سوريا، ولم تقع إصابات أو أضرار مادية.

    وذكرت الوزارة - في بيان نلته وكالة أنباء (سبوتنيك) - أن وسائل رصد المجال الجوي الروسية رصدت طائرتين مسيرتين على مسافة من قاعدة حميميم الروسية الجوية، وقد اقتربت الطائرتان المسيرتان من القاعدة الروسية من الاتجاه الشمالي الغربي" .

    وأضافت أن الوسائط النارية المضادة للطائرات للقاعدة الجوية الروسية قد دمرت الطائرتين ولم تقع إصابات أو أضرار مادية.

    وكانت وكالة الأنباء السورية قد أفادت بأن المضادات الأرضية تصدت لطائرات مسيرة أطلقها المسلحون بمنطقة خفض التصعيد باتجاه قاعدة حميميم، ما أسفر عن دوي أصوات انفجارات بمدينة اللاذقية.. ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.

    هذا المحتوى من

    قاعدة حميميم روسيا سوريا وزارة الدفاع الروسية

    الخبر التالى:

    بريطانيا: التصويت لصالح عرض تشريع يمنع جونسون من تنفيذ "بريكست" دون اتفاق
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان