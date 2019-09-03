بريطانيا: جلسة طارئة في مجلس العموم للحيلولة دون "بريكست" بلا اتفاق

لندن - (أ ش أ)

يعقد أعضاء البرلمان البريطاني، مساء اليوم الثلاثاء، جلسة نقاش طارئة حول السيطرة على جدول أعمال مجلس العموم ومحاولة منع خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق.

وتسبق هذه الجلسة تصويتا حاسما سيجري الليلة على ما إذا كان بوسع هؤلاء الأعضاء طرح مسودة قانون يوم غد الأربعاء يدفع إلى إرجاء موعد بريكست حال الاتفاق على "خروج بلا اتفاق".

وافتتح عضو البرلمان المحافظ، أوليفر ليتوين، النقاش قائلا إن رئيس الوزراء بوريس جونسون يبدو في استراتيجية التفاوض التي تبناها مع الاتحاد الأوروبي كـ "شخص يقف على حافة أخدود ويصرخ لشخص آخر على الضفة الثانية قائلا: إذا لم تفعل مثلي فسأقذف بنفسي".

ورأى ليتوين -حسبما ذكرت صحيفة (مترو) البريطانية- أن هذه "لا يمكن أن تكون استراتيجية تفاوض محل ثقة أو منطقية"؛ متهما جونسون بجرجرة البلاد إلى الحافة معه.

وتتأهب المملكة المتحدة إلى مغادرة الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق في 31 أكتوبر ما لم يتوصل النواب إلى اتفاق الشهر المقبل، أو ما لم يذهب رئيس الوزراء إلى بروكسل ويطلب إرجاء لموعد الخروج.

وتقدمت مجموعة من أعضاء البرلمان من مختلف الأحزاب، بينهم نواب محافظون متمردون، بمشروع قانون كفيل بدفع رئيس الوزراء إلى المطالبة بتمديد المادة 50 – إذا هو لم يتوصل إلى اتفاق يوافق عليه البرلمان، أو لم يستطع إقناع البرلمان بالموافقة على خروج بلا اتفاق.