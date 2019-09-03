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    أبو الغيط: العراق الجديد سيلعب دورا رياديا في المنطقة

    09:40 م الثلاثاء 03 سبتمبر 2019
    أبو الغيط: العراق الجديد سيلعب دورا رياديا في المنطقة

    الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

    بغداد - (أ ش أ)

    قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن العراق الجديد المنتصر في معركته ضد الإرهاب والخارج من كل الأزمات بنجاح، سيلعبُ دورًا رياديًّا في المنطقة، عربيًّا وإقليميًّا، مشيرا إلى ما تحقَّق من تقدم في العملية السياسية وتحقيق الأمن والاستقرار.

    وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن ذلك جاء خلال لقاء أبوالغيط اليوم/الثلاثاء/ مع رئيس النواب العراقي محمد الحلبوسي، حيث بحثا أهمية تفعيل دور الجامعة العربية لدعم جهود العراق في مواجهة الإرهاب، وحث الدول العربية على الإيفاء بتعهداتها المعلنة، وتنفيذ كل القرارات ذات الصلة بالعراق، وأن يكون لها الدور الفعَّال في معالجة الأزمات العربية والإقليمية.

    من جانبه قال الحلبوسي -خلال اللقاء الذي عُقِدَ بحضور عدد من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية النيابية ووزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم - إن العراق بعد أن حقق الاستقرار والانتصار على التنظيمات الإرهابية؛ سيعمل بقوة على تفعيل دوره كعضوٍ فاعلٍ ومؤسس للجامعة العربية، مؤكدا أن مجلس النواب سيقدمُ كل الدعم لتعزيز المواقف العربية المتعلقة بالقضايا المصيرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، فضلا عن دعم جهود وزارة الخارجية للإيفاء بالتزامات العراق المالية تجاه الجامعة العربية.

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    أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية العراق الإرهاب

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