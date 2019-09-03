أمريكا تفرض عقوبات جديدة على كيانات فضائية إيرانية
09:28 م الثلاثاء 03 سبتمبر 2019
واشنطن - (أ ش أ)
فرضت الخزانة الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ عقوبات جديدة على كيانات إيرانية فضائية.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية - في بيان أوردته قناة (الحرة) - أن العقوبات شملت وكالة الفضاء الإيرانية ومركز إيران للأبحاث الفضائية ومركز أبحاث للملاحة الفضائية.
وتأتي العقوبات الجديدة بالتزامن مع ضغوطات مستمرة من واشنطن على طهران حول برنامجها النووي.
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