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    أمريكا تفرض عقوبات جديدة على كيانات فضائية إيرانية

    09:28 م الثلاثاء 03 سبتمبر 2019
    أمريكا تفرض عقوبات جديدة على كيانات فضائية إيرانية

    وزارة الخزانة الأمريكية

    واشنطن - (أ ش أ)

    فرضت الخزانة الأمريكية اليوم /الثلاثاء/ عقوبات جديدة على كيانات إيرانية فضائية.

    وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية - في بيان أوردته قناة (الحرة) - أن العقوبات شملت وكالة الفضاء الإيرانية ومركز إيران للأبحاث الفضائية ومركز أبحاث للملاحة الفضائية.

    وتأتي العقوبات الجديدة بالتزامن مع ضغوطات مستمرة من واشنطن على طهران حول برنامجها النووي.

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