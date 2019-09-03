حركة خمس نجوم تصوت لصالح تشكيل ائتلاف مع الاشتراكيين لحكم إيطاليا

روما - (د ب أ)

صوت أعضاء حركة خمس نجوم الإيطالية بالأغلبية اليوم الثلاثاء لصالح تشكيل ائتلاف حاكم يجمع بين الحركة والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وذلك وفقا أعلنه لويجي دي مايو، رئيس الحركة.

وفي التصويت الذي أجري إلكترونيا، صوت 3ر79% من أعضاء الحركة لصالح تشكيل الائتلاف برئاسة جوزيبى كونتي.

بهذا يستطيع كونتي القائم بأعمال رئيس الوزراء حاليا تقديم مجلس وزرائه إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا والحصول على موافقته، ويتعين في أعقاب أداء اليمين الدستورية أن تحصل الحكومة الجديدة على موافقة غرفتي البرلمان (الشيوخ والنواب).

وكان الائتلاف ضروريا بعد انهيار الائتلاف المناوئ للوحدة الأوروبية بين حركة خمس نجوم وحزب وزير الداخلية ماتيو سالفيني (الرابطة) اليميني المتطرف في أغسطس الماضي.

ويتعين على حركة خمس نجوم والحزب الاشتراكي إيجاد قواسم مشتركة لأن الخلاف بين الحزبين عميق.