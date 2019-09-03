سكاي نيوز تنشر اسماء 14 وزيرًا بحكومة حمدوك

القاهرة- (مصراوي):

نشرت شبكة سكاي نيوز عربية قائمة حصلت عليها من مصادر سودانية تضمنت اسماء الوزراء التي تم التوافق حولها بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وقوى الحرية والتغيير، ضمت كافة الحقائب الوزارية باستثناء 3 حقائب وزارية ثانوية.

وفقاً لمصادر في لجنة الترشيحات، فإن القائمة تضمنت ترشيحات 14 حقيبة وزارية، بينما رشح الجيش السوداني كلا من جمال عمر لشغل حقيبة وزارة الدفاع، وإدريس الطريفي لشغل حقيبة وزارة الداخلية.

ومن المقرر أن يعرض حمدوك قائمة المرشحين على المجلس السيادي لاعتمادها، وهم في حقيبة الخارجية: أسماء محمد عبدالله، وفي التجارة والصناعة مدني عباس، وفي وزارة مجلس الوزراء عمر مانيس.

على أن تتولى حقيبة الشباب والرياضة ولاء البوشي، والصحة أكرم علي التوم، والمالية والاقتصاد إبراهيم أحمد البدوي، ويتولى فيصل محمد صالح وزارة الثقافة والإعلام.

أما الشؤون الدينية والأوقاف فيتولاها نصر الدين مفرح، وفي التربية والتعليم محمد الأمين التوم، وفي التعليم العالي انتصار صغيرون، وفي التنمية الاجتماعية والعمل لينا الشيخ.

ويتولى وزارة الزراعة والموارد الطبيعية عبد الله عيسى زايد، ووزارة الري والموارد المائية ياسر عباس محمد علي، والشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح.

وكان المجلس السيادي السوداني أعلن في وقت سابق، أن الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة سيتم خلال الساعات الـ48 المقبلة، وذلك بعد تأخر إعلان تشكيل الحكومة الذي كان مقررا في وقت سابق.