المركز الوطني للأعاصير يصدر تحذيرا مع بدء اقتراب دوريان من فلوريدا

واشنطن- (د ب ا):

قال المركز الوطني للأعاصير ومقره ميامي إن إعصار دوريان قد يطلق قوته المميتة على مناطق ساحلية أمريكية، على الرغم من أنه من غير المتوقع أن يضرب فلوريدا.

وقال المركز في بيان " من المتوقع أن تضرب عاصفة تهدد الحياة ورياح خطيرة بقوة الإعصار أجزاء من الساحل الشرقي لفلوريدا وسواحل جورجيا وساوث كارولينا، بغض النظر عن مسار مركز الإعصار".

ومن المتوقع أن يضرب دوريان ساحل فلوريدا في وقت لاحق من اليوم أو غدا الأربعاء قبل أن يتحرك بالقرب من الساحل الشرقي لأمريكا بعد غد الخميس.

ويبعد مركز دوريان نحو 55 كيلومترا شمال مدينة فري بورت، المدينة الرئيسية في جزيرة جراند بهاما، ونحو 100 كيلومتر من منطقة ويست بالم بيتش في فلوريدا.

وكانت جزيرة جراند بهاما الأكثر تضررا من الإعصار خلال أكثر من 24 ساعة.

وكان رئيس الوزراء هوبرت مينيس قد أعلن أمس الاثنين أن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في جزر البهاما"، وقال إن البلاد تواجه " مأساة تاريخية".