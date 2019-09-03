تصويت داخل حركة خمس نجوم يحسم مصير تحالف جديد للحكم في إيطاليا

روما- (أ ف ب):

تترقب إيطاليا الثلاثاء تصويتاً عبر الانترنت لعشرات الآلاف من ناشطي حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات حول تحالف مع الحزب الديموقراطي من يسار الوسط، إذ قد تضع نتيجة سلبية حداً للعملية الجارية لتشكيل حكومة جديدة.

وتوقعت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أن ينتهي التصويت الذي يجري بين الساعة 7,00 ت غ و16,00 ت غ بالموافقة على الحكومة الجديدة.

وكتبت الصحيفة اليسارية "الحكومة الجديدة على الأبواب. وقفها الآن يبدو أمراً معقداً حقاً".

وأطلق مسؤولون من حركة خمس نجوم الثلاثاء دعوة إلى تصويت بـ"نعم" لمنتسبي الحركة المسجلين في موقع "روسو" الإلكتروني حيث ينظم التصويت، معتبرين أن "اللحظة حساسة جداً بالنسبة للبلاد".

وجاء في المدونة التابعة للحركة "بالنسبة لنا، تفويض المواطنين أمر هام، فهو سيدوم خمس سنوات، المدة المحددة في الدستور لتنفيذ برنامج حكومي"، في إشارة إلى أن ولاية المجلس التشريعي لم تبدأ إلا منذ 18 شهراً ولا يجب قطعها قبل نهايتها.

وواصلت حركة خمس نجوم الاثنين ضغوطاتها، حيث ذكر زعيمها لويجي دي مايو أن تصويت نشطاء الحركة له أسبقية على كل الاعتبارات الأخرى، وأن رفضهم للتحالف سيؤدي إلى نهاية المفاوضات مع الحزب الديموقراطي.

وطلب دي مايو، الذي يتعرض لانتقادات في الأيام الأخيرة من الإعلام ومؤسس الحركة بيبي غريللو لمماطلته في المفاوضات، الاثنين تعيينه نائباً لرئيس الوزراء في الحكومة الجديدة تزامناً مع تنازل الحزب الديموقراطي عن المطلب نفسه، ما من شأنه أن يزيد من تعقيد تشكيل حكومة جديدة.

غضب من التصويت

اعتبرت صحيفة لا ريبوبليكا أن عملية التصويت على موقع روسو أشبه بـ"لعبة الروليت"، وهي تثير الغضب في إيطاليا، هذه الجمهورية البرلمانية التي من المفترض ان تتقرر مصائر الحكومات فيها عبر النواب وليس على منصة إلكترونية.

ورأت رئيسة كتلة نواب حزب سيليفيو برلسكوني "إلى الأمام إيطاليا" مارياستيلا جيلميني أن "مصير الحكومة معلق بيد رأي مسجلين في منصة إلكترونية تقودها مؤسسة خاصة لا سلطة عليها، بدل أن يقرره كما ينص الدستور تصويت على الثقة في غرفتي البرلمان".

وأضافت "هذه إهانة للمؤسسات وللدستور وخصوصاً لذكاء الإيطاليين".

وأشار من جهته القاضي السابق في المحكمة الدستورية سابينو كاسيسي في صحيفة "كوريري ديلا سيرا" إلى المفارقة في إمكانية أن تتعارض أصوات نحو 60 ألف من أصل 100 ألف مسجل في منتدى "روسو" مع أصوات 11 مليون إيطالي اختاروا حركة خمس نجوم في الانتخابات التشريعية عام 2018.

وأنهى كاسيسي (83 عاماً)، وهو شخصية تحظى بالاحترام في إيطاليا، مقاله المعنون "المسجلون مقابل الناخبين" بتساؤل هو "متى سيكف الزعيم السياسي لحركة خمس نجوم عن التلاعب بالديموقراطية؟".

وانتقد الرئيسان السابقان للمحكمة الدستورية، سيزار ميرابيلي وجيوفاني ماريا فليك أيضاً هذا التصويت الذي يتعارض مع "الديموقراطية التمثيلية".

وانهارت الحكومة في 8 أغسطس مع انسحاب زعيم حزب الرابطة ووزير الداخلية ماتيو سالفيني من التحالف الذي شكله قبل 14 شهراً مع حركة خمس نجوم.

وبذل الحزب الديموقراطي الذي رأى في الأزمة السياسية مدخلاً لعودته إلى الحكم، جهوداً مضاعفة لمحاولة التوصل إلى تشكيل ائتلاف حاكم جديد.

وأعلن أمينه العام نيكولا زينغاريتي "نعمل بصبر وجد من أجل حكومة تسمح بتحقيق تغيير حقيقي إيطاليا بحاجة إليه"، مضيفاً أنه "متفائل وواثق".