سكاي نيوز: تسمية محمد الفكي ناطقًا رسميًا باسم المجلس السيادي السوداني

القاهرة- (مصراوي):

أفادت مصادر قناة سكاي نيوز عربية، الثلاثاء، بأنه تم تسمية الصحفي السوداني محمد الفكي ناطقًا رسميًا باسم المجلس السيادي في السودان.

جاء ذلك في نبأ عاجل دون مزيد من التفاصيل.

وقال المجلس السيادي في السودان، الثلاثاء، إنه سيتم الإعلان عن الحكومة خلال 48 ساعة بأقصى تقدير، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وتأجّل الإعلان عن التشكيل الوزاري لأول حكومة سودانية بعد عزل الرئيس عُمر البشير، أكثر من مرة، فيما تستمر المباحثات بشأن الوزراء الذين سيتولون إدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات.

وتوافق رئيس الورزاء السوداني، عبدالله حمدوك، مع قوى الحرية والتغيير على أسماء 10 وزراء على الأقل، ليشغلوا مناصب في وزارات من جملة 20 وزارة بالحكومة الانتقالية، إضافة إلى 5 مرشحين دفع بهم حمدوك لقوائم الترشيحات، حسبما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصدر وصفته بالمُطلع.

وكان من المفترض الإعلان عن التشكيل الوزاري للحكومة الانتقالية الجديدة في السودان، الأربعاء الماضي، لاسيما أن الحرية والتغيير كانت سلّمت ليل الثلاثاء الماضي قائمة ترشيحاتها، غير أن الإعلان تأجّل.