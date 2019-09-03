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    المجلس السيادي السوداني: الإعلان عن تشكيل الحكومة خلال 48 ساعة

    02:16 م الثلاثاء 03 سبتمبر 2019
    المجلس السيادي السوداني: الإعلان عن تشكيل الحكومة خلال 48 ساعة

    علم السودان

    القاهرة- (مصراوي):

    قال المجلس السيادي في السودان، الثلاثاء، إنه سيتم الإعلان عن الحكومة خلال 48 ساعة بأقصى تقدير، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

    وتأجّل الإعلان عن التشكيل الوزاري لأول حكومة سودانية بعد عزل الرئيس عُمر البشير، أكثر من مرة، فيما تستمر المباحثات بشأن الوزراء الذين سيتولون إدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات.

    وتوافق رئيس الورزاء السوداني، عبدالله حمدوك، مع قوى الحرية والتغيير على أسماء 10 وزراء على الأقل، ليشغلوا مناصب في وزارات من جملة 20 وزارة بالحكومة الانتقالية، إضافة إلى 5 مرشحين دفع بهم حمدوك لقوائم الترشيحات، حسبما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصدر وصفته بالمُطلع.

    وكان من المفترض الإعلان عن التشكيل الوزاري للحكومة الانتقالية الجديدة في السودان، الأربعاء الماضي، لاسيما أن الحرية والتغيير كانت سلّمت ليل الثلاثاء الماضي قائمة ترشيحاتها، غير أن الإعلان تأجّل.

    السودان عُمر البشير عبدالله حمدوك المجلس السيادي السوداني

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