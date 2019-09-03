البريكست يتصدر جدول أعمال لقاء بينس وفارادكار اليوم في دبلن

دبلن- (د ب أ):

من المتوقع أن يتم مناقشة مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والدور الذي تقوم به الولايات المتحدة من أجل دعم اتفاقية السلام في إيرلندا الشمالية، والهجرة، في المحادثات المقررة بين نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، ورئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، في دبلن اليوم الثلاثاء.

وسيلتقي بينس وزوجته كارين، مع الرئيس مايكل دي هيجينز، قبل تناول الغداء مع فارادكار وشريكه ماثيو باريت.

وقال بينس بعد وصوله مساء أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة قدمت الدعم لخطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، التي شجعت على الاستقرار والحفاظ على الأسس القوية التي صاغتها اتفاقية يوم الجمعة العظيمة، والتي ساعدت في إنهاء حقبة من الصراع الطائفي في أيرلندا الشمالية.

وتعتبر اتفاقية يوم الجمعة العظيمة تنظيما لائحيا للسلام في منطقة الحرب الأهلية السابقة إيرلندا الشمالية، وقد تم وضعها في عام 1998، حيث تم الاتفاق على بنود، منها إقامة منطقة اقتصادية مشتركة مع جمهورية إيرلندا وإلغاء جميع الحدود بين الجانبين.