الحزب الحاكم في تركيا يحيل داوود أوغلو إلى لجنة تأديبية سعيا لفصله

اسطنبول- (د ب أ):

قررت اللجنة التنفيذية في حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم بالإجماع إحالة أربعة أعضاء من الحزب إلى اللجنة التأديبية مرفقا بطلب لفصلهم نهائيا من الحزب، من بينهم رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء اليوم الثلاثاء أن ذلك جاء خلال اجتماع اللجنة الذي انعقد في وقت متأخر أمس الاثنين برئاسة زعيم الحزب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وبحسب معلومات حصل عليها مراسل "الأناضول"، فإن اللجنة أحالت كلا من داود أوغلو وسلجوق أوزداغ وأيهان سفر أوستون وعبد الله باشجي إلى اللجنة التأديبية.

وأرفقت اللجنة التنفيذية إجراء الإحالة بطلب الفصل النهائي من الحزب.

كما علم مراسل "الأناضول"، أن اللجنة التنفيذية تعتزم إحالة الرئيسين السابقين لفرعي الحزب في العاصمة أنقرة واسطنبول إلى اللجنة التأديبية مع طلب الفصل النهائي.

كان داوود أوغلو قد أطلق في الآونة الأخيرة انتقادات ضد سياسات الحزب الحاكم.