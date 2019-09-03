بعد محادثاته مع بومبيو.. ستولتنبرج يتعهد بمواصلة دعم القوات الأفغانية

بروكسل- (د ب أ):

تعهد الأمين العام لحلف شمال الاطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، بأن يواصل الحلف دعمه للقوات الأفغانية، وذلك بعد محادثات أجراها اليوم الثلاثاء مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في ظل الجهود الأمريكية من أجل التوصل إلى اتفاق سلام مع جماعة طالبان.

وتجري الولايات المتحدة وحركة طالبان الإسلامية المتشددة محادثات منذ أكثر من عام، لإيجاد تسوية سياسية من أجل إنهاء 18 عاما من الحرب.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ستخفض حجم قواتها في أفغانستان بمقدار النصف، ليصل عددها إلى 8600 فرد، في حال تم الانتهاء من اتفاق السلام.

ومن غير الواضح ما الذي سيعنيه ذلك بالنسبة لوجود الناتو في أفغانستان، حيث تشكل القوات الأمريكية نحو نصف بعثة الناتو التي تقوم بتدريب قوات الأمن الأفغانية وتقديم المشورة لها.

ويخشى الكثيرون أن يؤدي الانسحاب السريع للقوات إلى حالة من زعزعة الاستقرار في البلاد، وتعريض التقدم الذي تم إحرازه في مجالات مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان للخطر.

وكتب ستولتنبرج على تويتر عقب محادثاته مع بومبيو في بروكسل، إن "الناتو يدعم الجهود المبذولة لتحقيق السلام في أفغانستان، بصورة كاملة".

وأضاف: "أدين الهجمات المروعة الأخيرة، وما زال الناتو ملتزما بدعم القوات الأفغانية".

وكان بومبيو وصل إلى بروكسل في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، وأجرى محادثات مع الرئيسة المقبلة للمفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين.

ومن المقرر أن يجتمع اليوم مع الرئيس المستقبلي للمجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، ورئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، ومسؤول السياسة الخارجية المقبل للاتحاد الاوروبي، جوزيب بوريل.