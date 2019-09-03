البرلمان البريطاني يستعد لمواجهة قد تؤدي لإجراء انتخابات مبكرة

لندن- (د ب ا):

من المقرر أن يستأنف مجلس النواب البريطاني عمله اليوم الثلاثاء، حيث يستعد النواب لمواجهة قد تؤدي لإجراء انتخابات مبكرة من خلال تحالفات بين الأحزاب ضد رئيس الوزراء بوريس جونسون.

ومن المتوقع أن تطرح مجموعة من النواب تشريعا في محاولة جديدة لوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، عقب أن تعهد جونسون بأن تخرج بريطانيا من الاتحاد في 31 اكتوبر المقبل سواء تم التوصل لاتفاق أم لا.

وإذا نجحت مجموعة النواب في تمرير التشريع، سوف يضطر جونسون لطلب إرجاء الخروج حتى 31 يناير المقبل، ما لم يوافق النواب على اتفاق جديد أو يصوتوا لصالح الخروج بدون اتفاق بحلول 19 اكتوبر المقبل.

وقالت مصادر حكومية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن جونسون سوف يطلق إجراء انتخابات عامة في 14 اكتوبر في حال نجح النواب في تمرير التشريع.