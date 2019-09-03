تراجع قوة إعصار دوريان للفئة الثالثة

واشنطن- (د ب ا):

تراجعت قوة إعصار دوريان للفئة الثالثة، بعدما وصل لجزر البهاما، حيث أودى بحياة خمسة أشخاص على الأقل وتسبب في حدوث دمار كارثي.

وقال المركز الوطني للأعاصير ومقره ميامي في أحدث مذكرة يصدرها إن دوريان" ثابت" عند شمال جزيرة جراند بهاما، التي كانت الأكثر تضررا من الإعصار خلال أكثر من 24 ساعة.

وأضاف المركز أن الإعصار سوف يستمر في التواجد في جزيرة جراند بهاما خلال اليوم قبل أن يبدأ في التحرك ببطء نحو إتجاه شمال-غرب، "ويقترب من ساحل شرق فلوريدا".

وكان رئيس الوزراء هوبرت مينيس قد أعلن أمس الاثنين أن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في جزر البهاما"، وقال إن البلاد تواجه " مأساة تاريخية".

وأشار المركز الوطني للأعاصير إلى أنه على الرغم من التراجع التدريجي في قوة الإعصار، من المتوقع" أن يظل اعصارا قويا خلال الأيام المقبلة".