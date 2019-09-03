مقتل ثلاثة أشخاص إثر سقوط منصة صيانة من برج إذاعي في ألمانيا

إشفيجه- (د ب أ):

لقي ثلاثة أفراد حتفهم إثر سقوط منصة صيانة من برج إذاعي في شمال ولاية هيسن غربي ألمانيا.

وذكرت الشرطة اليوم الثلاثاء أن المنصة سقطت من على ارتفاع نحو 50 مترا من المنشأة الإذاعية "هوهر مايسنر"، ما أسفر عن وفاة جميع الأفراد الثلاثة الذين كانوا على متنها.

ولم يتضح بعد سبب وقوع الحادث.

وأضافت الشرطة أن هيئة السلامة المهنية والتقنية لإدارة مدينة كاسل تولت التحقيقات في الحادث.

وتعتبر "محطة هوهر ماينسر" مركز بث مهم لإذاعة ولاية هيسن. وبحسب بيانات المحطة، فإن هناك شركة مُكلفة بأعمال الصيانة في المنشأة.

وكانت إذاعة ولاية هيسن أعلنت نهاية الشهر الماضي أنه من المخطط تركيب هوائي جديد في برج "هوهر مايسنر"، الذي تشغله الإذاعة منذ عام 1955. وكان من المقرر أن تستمر أعمال التركيب حتى نهاية هذا الشهر. ولم يتضح بعد ما إذا كان الحادث له علاقة بهذا الأمر.