حماس: الإدارة الأمريكية تتجاهل معاناة الآلاف من الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل

غزة- (د ب أ):

رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الثلاثاء دعوة المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون جرينبلات لتشكيل ضغط عليها للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لديها.

وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم ، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه اليوم ، إن دعوة جرينبلات "تؤكد سلوكه المعادي للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

وأضاف قاسم أنه "من الواضح التعامي المتعمد من المبعوث الأمريكي عن معاناة عشرات الآلاف من أسرى شعبنا في سجون الاحتلال المحرومين من أدنى حقوقهم التي كفلتها القوانين الدولية، عدا عن أن اعتقالهم بالأساس يمثل جريمة حرب".

وكان جرينبلات وجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيرش، يطالبه فيها بالعمل من أجل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس في قطاع غزة وإنهاء معاناة عوائلهم.

وسبق أن أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس أنها تحتجز أربعة إسرائيليين بينهم جنديان من دون أن تحدد مصيرهم ، فيما تقول إسرائيل إن اثنين من الجنود قتلى.

في المقابل تعتقل إسرائيل زهاء 6500 أسير فلسطيني.