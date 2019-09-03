ناشط بارز يدعو تايوان إلى بذل المزيد من الجهد لدعم الاحتجاجات في هونج كونج

تايبيه- (د ب أ):

دعا جوشوا وونج، وهو أحد أبرز الناشطين المؤيدين للديمقراطية في هونج كونج، تايوان إلى بذل المزيد من الجهد لدعم الاحتجاجات في هونج كونج، بحلول اليوم الوطني للصين، الذي يحل في الأول من أكتوبر المقبل.

وجاءت الدعوة التي وجهها وونج – وهو واحد من بين عدد من النشطاء ونواب البرلمان الذين اعتقلتهم شرطة هونج كونج الأسبوع الماضي – إلى تايوان، لدى وصوله إلى تايبيه اليوم الثلاثاء، مع النائب البرلماني إدي تشو، ومع ليستر شوم، النائب السابق للأمين العام لاتحاد طلبة هونج كونج.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الرسمية عن وونج قوله للصحفيين بمطار تاويوان الدولي في تايبيه: "نأمل أن يستمر الأصدقاء في تايوان في دعم هونج كونج، عندما لا نرى نحن من نعيش في هونج كونج، أي مستقبل لنموذج الدولة الواحدة ذات النظامين".

ومن المقرر أن يلتقي وونج وتشو وشوم في تايبيه، مع ممثلي الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم، وحزب القوى الجديدة المعارض، كما سيحضرون مناقشة بوسط تايوان، في وقت متأخر من مساء اليوم.

وقال وونج إنهم يرغبون في إطلاع المواطنين في تايوان على أحدث المستجدات بشأن الوضع في هونج كونج، بالاضافة إلى تشجيع المجتمع التايواني على إطلاق تجمع واسع النطاق للتضامن.

وكانت الاحتجاجات بدأت في التاسع من يونيو الماضي، ضد مشروع قانون مثير للجدل، كان من شأنه أن يسمح بترحيل سكان هونج كونج إلى البر الرئيسي في الصين.