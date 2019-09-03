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    فلوريدا الأمريكية تغلق مطاراتها الدولية تحسبا لإعصار "دوريان"

    09:59 ص الثلاثاء 03 سبتمبر 2019
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    واشنطن- (أ ش أ):

    أغلقت السلطات الأمريكية مطارات ولاية فلوريدا الدولية؛ تحسبًا لوصول إعصار دوريان مساء اليوم الثلاثاء.

    وذكرت قناة "الحرة" الإخبارية اليوم أن السلطات في فلوريدا أمرت بنشر نحو 12 ألف عسكري استعدادًا لدوريان.

    وكانت حدة الإعصار (دوريان)، الذي ضرب جزر البهاما الواقعة إلى الجنوب الشرقي من الولايات المتحدة الأمريكية، قد انخفضت إلى عاصفة من الفئة الثالثة.

    يذكر أن 5 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم - أمس - إثر اشتداد حدة الإعصار دوريان في جزر البهاما الواقعة إلى الجنوب الشرقي من الولايات المتحدة الأمريكية.

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    فلوريدا إعصار دوريان طقس الولايات المتحدة مطارات فلوريدا

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