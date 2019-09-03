  • عاجل:تعرف على تفاصيل طقس الثلاثاء (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    قصف لبنان الدولار الجمركي فايلر مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة أسعار الذهب الطقس

    احتجاجات في لندن ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق

    08:47 ص الثلاثاء 03 سبتمبر 2019
    احتجاجات في لندن ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق

    تظاهرات لندن

    لندن - (أ ش أ):

    تظاهر المئات من البريطانيين خارج مقر رئيس الوزراء بوريس جونسون بالعاصمة "لندن" احتجاجا على خطط الحكومة لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

    وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الثلاثاء أن المتظاهرين رددوا هتافات منددة بسياسة جونسون، معتبرين قراره بتعليق عمل البرلمان البريطاني انقلابا على الديمقراطية.

    وأشارت القناة الإخبارية إلى أن المتظاهرين حملوا لافتات تتهم جونسون بالكذب وتطالب بالدفاع عن الديمقراطية.

    وكان رئيس الوزراء البريطاني قد صرح أمس الاثنين بأن بلاده ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل دون تأخير، داعيا النواب إلى عدم التصويت لصالح تأجيل جديد للخروج من الاتحاد الأوروبي.

    وأصر جونسون على أن أفق اتفاق جديد مع قادة الاتحاد الأوروبي تتزايد لأن مسؤولي الاتحاد يعلمون أن بريطانيا لديها رؤية واضحة لما تريده.

    هذا المحتوى من

    لندن بريطانيا بريكست جونسون

    الخبر التالى:

    200 أسير فلسطيني في معتقل "ريمون" الإسرائيلي يعلقون إضرابهم عن الطعام
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان