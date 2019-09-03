احتجاجات في لندن ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق

لندن - (أ ش أ):

تظاهر المئات من البريطانيين خارج مقر رئيس الوزراء بوريس جونسون بالعاصمة "لندن" احتجاجا على خطط الحكومة لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الثلاثاء أن المتظاهرين رددوا هتافات منددة بسياسة جونسون، معتبرين قراره بتعليق عمل البرلمان البريطاني انقلابا على الديمقراطية.

وأشارت القناة الإخبارية إلى أن المتظاهرين حملوا لافتات تتهم جونسون بالكذب وتطالب بالدفاع عن الديمقراطية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد صرح أمس الاثنين بأن بلاده ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل دون تأخير، داعيا النواب إلى عدم التصويت لصالح تأجيل جديد للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأصر جونسون على أن أفق اتفاق جديد مع قادة الاتحاد الأوروبي تتزايد لأن مسؤولي الاتحاد يعلمون أن بريطانيا لديها رؤية واضحة لما تريده.