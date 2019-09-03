"دعم الشرعية": إسقاط طائرة من دون طيار أطلقها الحوثيون

القاهرة- (مصراوي):

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت صباح الثلاثاء، من اعتراض وإسقاط طائرة من دون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من عمران في اتجاه المملكة.

وأوضح العقيد المالكي، أن محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية، المدعومة من إيران، بإطلاق الطائرات من دون طيار مصيرها الفشل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف: "يتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية".

وبيّن العقيد المالكي أن "المحاولات الإرهابية المتكررة مؤخرًا من الميليشيات الحوثية الإرهابية هي نتيجة للخسائر الكبيرة في صفوف عناصرها الإرهابيين وعتادها ومعداتها، ومن خلال العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف".

وتابع: "ما تقوم به ميليشيات الحوثي من محاولات إرهابية وتضليل إعلامي يأتي لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابيين"، مؤكدًا استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.