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    مقتل 5 وإصابة سادس في هجوم مسلح على محطة حافلات بالمكسيك

    03:17 ص الثلاثاء 03 سبتمبر 2019
    مقتل 5 وإصابة سادس في هجوم مسلح على محطة حافلات بالمكسيك

    هجوم مسلح - صورة ارشيفية

    القاهرة- (مصراوي):

    قُتل 5 أشخاص، وأصيب سادس برصاص مسلحين هاجموا محطة للحافلات في كويرنافاكا، المدينة السياحية في جنوب المكسيك، اليوم الثلاثاء.

    وقالت اللجنة الأمنية لولاية موريلوس وعاصمتها كويرنافاكا، إن المسلّحين شنوا هجومًا "محدد الهدف"، بحثًا عن ضحايا محددين في محطة حافلات استريلا دي أورو قرب وسط المدينة.

    وبحسب وسائل إعلام محلية فإن المسلحين قتلوا 3 أشخاص على متن حافلة وواحدًا في منطقة الانتظار وواحدًا في دورة المياه.

    وتشهد موريلوس حرب عصابات بين 5 عصابات مخدرات مختلفة، بحسب السلطات.

    ويأتي إطلاق النار في محطة الحافلات بعد عطلة نهاية أسبوع عنيفة قتل فيها 15 شخصًا على الأقلّ في حوادث مختلفة في هذه الولاية، بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية محلية.

    وتشهد المكسيك موجة عنف دامية منذ نشرت الحكومة الجيش لمحاربة عصابات المخدرات الواسعة النفوذ في العام 2006.​

    هجوم مسلح المكسيك كويرنافاكا ولاية موريلوس المخدرات

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