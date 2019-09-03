وضع شركة الخطوط الجوية الفرنسية "ايجل آزور" رهن الإشراف الإداري

باريس - (د ب أ):

أعلنت الإدارة العام للطيران المدني في فرنسا، أن شركة الخطوط الجوية الفرنسية "ايجل آزور"، التي تُسيّر رحلات إلى الجزائر والبرتغال وأماكن أخرى، وُضعت رهن الإشراف الإداري أمس الاثنين.

وجاء القرار الصادر عن محكمة في مدينة إيفري، على مشارف باريس، بعد أشهر من مشكلات تتعلق بالتدفق المالي لدى الشركة، حسبما ذكرت الإدارة العام للطيران المدني.

وذكرت الإدارة في بيان أن الشركة ستواصل تسيير رحلات في حين سيقوم مسؤول مُعيّن من جانب المحكمة بإدارتها، مما يفتح المجال أمام تقديم عروض للاستحواذ على الشركة بشكل جزئي أو كامل.

ولدى الشركة أسطول من 11 طائرة، وحذرت نقابة العاملين في مجال الطيران (إس إن بي إن سي) يوم السبت من أن مشكلات الشركة تُعرّض 1150 وظيفة للخطر.​