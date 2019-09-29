رئيس لجنة المخابرات بالنواب الأمريكي: سنستمع لمكالمات ترامب مع بوتين وآخرين

واشنطن - (أ ش أ)

قال رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي النائب آدم شيف إن الكونجرس مصمم على الاستماع إلى مكالمات الرئيس دونالد ترامب السابقة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وعدد من زعماء العالم الآخرين، مشيرا إلى مخاوف من احتمال أن يكون ترامب قد عرض الأمن القومي للخطر.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" اليوم / الأحد/، عن شيف قوله إنه يعتقد أن هناك حاجة قصوى لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة ومعرفة ما إذا كان الرئيس قد قوض أمن البلاد أيضا خلال محادثاته مع زعماء آخرين، وخصوصا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وإثر شكوى من أن ترامب طلب خدمة سياسية من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من شأنها مساعدته على الفوز بالرئاسة لفترة ثانية، يحقق أعضاء مجلس النواب في مخاوف من أن تكون تصرفات ترامب قد هددت الأمن القومي ونزاهة الانتخابات الأمريكية.

وتضمنت الشكوى محادثة هاتفية طلب خلالها ترامب من زيلينسكي فتح تحقيق مع نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ونجله هانتر الذي كان عضوا بمجلس إدارة إحدى شركات الغاز الأوكرانية.