رئيس وزراء كندا يعد بزيادة عجز الميزانية حال إعادة انتخابه

أوتاوا - (د ب أ)

كشف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الأحد أنه سيزيد عجز الميزانية بمقدار 32 مليار دولار كندي (15ر24 مليار دولار أمريكي) خلال السنوات الأربع المقبلة إذا ما أعيد انتخابه.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، أعلن ترودو عن خطة تحول من أجل الفوز في عملية الاقتراع المقرر إجراؤها يوم 21 أكتوبر المقبل.

ويستند ترودو، المنتمي إلى الحزب الليبرالي الحاكم إلى ما تحقق في الولاية الأولى من تقدم حققه الحزب على صعيد مكافحة الفقر وتوفير فرص العمل.