  • عاجل:الصحة تصدر بيانًا رسميًا بشأن مصل "تسمم الفسيخ"

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الزمالك وجينيراسيون عبدالعزيز الفغم هنا الزاهد أسعار الفائدة عزل ترامب مهرجان الجونة السينمائي الطقس سد النهضة أسعار الذهب

    أنصار ترامب يدافعون عنه في وسائل الإعلام بشأن فضيحة أوكرانيا

    08:03 م الأحد 29 سبتمبر 2019
    أنصار ترامب يدافعون عنه في وسائل الإعلام بشأن فضيحة أوكرانيا

    الرئيس الامريكي دونالد ترامب

    واشنطن - (د ب أ)

    ظهر أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العديد من البرامج الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد للدفاع عن زعيمهم الذي يواجه تحقيقا بالمساءلة تمهيدا لعزله من قبل النواب الديمقراطيين، في فضيحة أوكرانيا.

    وواصل رودي جولياني المحامي الشخصي لترامب والشخصية المحورية في الجدل الدائر حول أوكرانيا مواجهة مزاعم لا أساس لها من الصحة بأن نائب الرئيس السابق والمرشح الرئاسي المحتمل جو بايدن ضغط من أجل إقالة المدعى العام الأوكراني لحماية نجله.

    وقال جولياني إنه لن يتعاون مع عضو الكونجرس آدم شيف الذي يتولى رئاسة لجنة التحقيق في قضية ترامب.

    وقال جولياني في برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "أيه بي سي" الأمريكية: "لن أتعاون مع آدم شيف. أعتقد أنه ينبغي إقالة آدم شيف"، وذهب إلى القول إنه "سيفكر" في الإدلاء بشهادته أمام لجنة شيف إذا وافق ترامب.

    وانتقد كبير مستشاري البيت الأبيض ستيفن ميلر نزاهة مسرب المعلومات، واصفا عضو مجتمع الاستخبارات بأنه "عميل للدولة العميقة".

    وقال ميلر في قناة فوكس نيوز الأمريكية: "أعتقد أنه من المؤسف أن تواصل وسائل الإعلام وصف هذا الشخص بأنه" كاشف عن المخالفات" فهو شرف لا يستحقه هذا الشخص بكل تأكيد.

    دونالد ترامب الولايات المتحدة أوكرانيا عزل ترامب مجلس النواب الأمريكي رودي جولياني

    الخبر التالى:

    بريطانيا.. آلاف المتظاهرين يحتجون على التقشف وسياسة "بريكست"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان