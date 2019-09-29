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    السعودية: لقطات لتشييع جثمان حارس الملك سلمان (فيديو)

    07:43 م الأحد 29 سبتمبر 2019
    السعودية: لقطات لتشييع جثمان حارس الملك سلمان (فيديو)

    تشييع جنازة حارس الملك سلمان

    القاهرة – مصراوي:

    نشرت مواقع إخبارية بالمملكة العربية السعودية مقطع فيديو لتشييع جثمان الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والذي قتل أمس السبت بسبب خلاف شخصي.

    وأعلن المتحدث باسم شرطة مكة، اليوم الأحد، أن اللواء في الحرس الملكي السعودي عبدالعزيز الفغم، قُتل برصاص أحد أصدقائه إثر خلاف شخصي داخل منزل صديق آخر له بحي الشاطئ في مدينة جدة.

    وتخرّج عبدالعزيز الفغم من الكلية العسكرية للملك خالد، وبعدها عيّنه الحرس الوطنى السعودى في وظيفة لواء خاص، ثم نُقِل ليخدم في الحرس الملكي، ومن ثمّ عمل ضابط ارتباط في مواكب الملك.

    تشييع جنازة السعودية سلمان بن عبد العزيز شرطة مكة عبدالعزيز الفغم

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