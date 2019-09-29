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    السعودية: تحذير جديد من إمارة مكة بعد إيقاف رحلات قطار الحرمين

    07:39 م الأحد 29 سبتمبر 2019
    السعودية: تحذير جديد من إمارة مكة بعد إيقاف رحلات قطار الحرمين

    حريق قطار الحرمين

    القاهرة – مصراوي:

    وجه المسئولون بوزارة الصحة بمدينة جدة السعودية، الأحد، دعوة بضرورة الابتعاد عن مكان حريق محطة الحرمين بالمملكة.

    وأرجأت إمارة مكة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي التحذير " خشية الإصابة بالأمراض الصدرية في ظل استمرار الحريق وتصاعد الدخان".

    كانت المملكة أعلنت إيقاف رحلات القطار حتى إشعار آخر، حرصاً على سلامة المسافرين.

    ونشرت صحيفة عكاظ السعودية، مقطع فيديو يظهر لحظة إخلاء محطة قطار الحرمين في جدة، وذلك عقب اندلاع الحريق الذي أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

    وظهر بالفيديو صعود أشخاص إلى طائرة إنقاذ لحمايتهم من الحريق الكبير، الذي شارك في إخماده أكثر من 26 فرقة طبية وطائرتين.

    حريق السعودية قطار الحرمين وزارة الصحة السعودية مكة المكرمة

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