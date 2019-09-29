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    تركيا: أسقطنا طائرة مسيرة على حدود سوريا خرقت مجالنا 6 مرات

    07:16 م الأحد 29 سبتمبر 2019
    تركيا: أسقطنا طائرة مسيرة على حدود سوريا خرقت مجالنا 6 مرات

    طائرة مسيرة صورة ارشيفية

    أنقرة - (د ب أ)

    أعلنت تركيا اليوم الأحد أنها قصفت طائرة مسيرة على الحدود مع سوريا.

    وذكرت وزارة الدفاع التركية في أنقرة أن الطائرة خرقت المجال الجوي التركي ست مرات في مناطق منها منطقة تقع غرب مدينة كيليس الحدودية.

    وأوضحت الوزارة أن مقاتلتين انطلقتا من قاعدة انجرليك العسكرية التركية وقصفتا الطائرة المسيرة.

    وأضافت الوزارة أن من غير المعروف الجهة التي تتبعها الطائرة ونوهت في بيانها إلى أن الواقعة حدثت في الساعة الواحدة وأربع وعشرين دقيقة من بعد الظهر (بالتوقيت المحلي).

    طائرة مسيرة أنقرة تركيا سوريا مدينة كيليس أسقاط طائرة

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