تركيا: أسقطنا طائرة مسيرة على حدود سوريا خرقت مجالنا 6 مرات

أنقرة - (د ب أ)

أعلنت تركيا اليوم الأحد أنها قصفت طائرة مسيرة على الحدود مع سوريا.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في أنقرة أن الطائرة خرقت المجال الجوي التركي ست مرات في مناطق منها منطقة تقع غرب مدينة كيليس الحدودية.

وأوضحت الوزارة أن مقاتلتين انطلقتا من قاعدة انجرليك العسكرية التركية وقصفتا الطائرة المسيرة.

وأضافت الوزارة أن من غير المعروف الجهة التي تتبعها الطائرة ونوهت في بيانها إلى أن الواقعة حدثت في الساعة الواحدة وأربع وعشرين دقيقة من بعد الظهر (بالتوقيت المحلي).