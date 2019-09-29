لحظة إنقاذ ضحايا حريق محطة قطار الحرمين في السعودية

القاهرة – مصراوي:

نشرت صحيفة عكاظ السعودية، اليوم الأحد، مقطع فيديو يظهر لحظة إخلاء محطة قطار الحرمين في جدة، وذلك عقب اندلاع الحريق الذي أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

وظهر بالفيديو صعود أشخاص إلى طائرة إنقاذ لحمايتهم من الحريق الكبير، الذي شارك في إخماده أكثر من 26 فرقة طبية وطائرتين.

وبحسب صحف محلية فقد اندلع الحريق بالدور الرابع، واقتحمت فرق الإنقاذ منطقة انبعاث النيران، وسط إعاقة من الزجاج المتناثر.

ويقطع خط السكك الحديدية لقطار الحرمين مسافة 450 كيلومترا ويربط مدينتي مكة والمدينة بمدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، وافتتح المشروع في سبتمبر من العام الماضي.