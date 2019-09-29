قايد صالح: كسب الشعب لرهان الانتخابات الرئاسية القادمة مسألة بديهية

الجزائر - (أ ش أ)

قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، إن كسب رهان الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر القادم من طرف الشعب الجزائري تعد من المسائل البديهية.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأحد- أن الفريق قايد صالح وجه، خلال زيارته للناحية العسكرية في وهران والقاعدة البحرية الرئيسية، تحية واحترام لكافة المواطنين لاسيما فئة الشباب، الذين أدركوا رهان هذا الموعد الانتخابي وأهميته القصوى بالنسبة للجزائر ولشعبها.

وأوضحت أن الفريق صالح خصص اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية؛ للإشراف على تنفيذ تمرين رمايات بالصواريخ انطلاقًا من غواصتين ضد أهداف برية .. واستمع إلى عرض حول مراحل وسير التمرين المنفذ على مستوى مضلع الرمي للقوات البحرية بالواجهة البحرية الغربية في وهران، فضلًا عن مجريات التمرين الذي تم تنفيذه من قبل أطقم الغواصتين (الهقار - الونشريس) التابعتين للقوات البحرية.

رافق الفريق صالح - في جولته - اللواء مفتاح صواب قائد الناحية العسكرية الثانية واللواء محمد العربي حولي قائد القوات البحرية في البداية.