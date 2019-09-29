رئيس الوزراء السوداني يصل إلى باريس

القاهرة- (مصراوي):

وصل رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الأحد، إلى مطار شارل ديجول بالعاصمة الفرنسية باريس على رأس وفد رفيع المستوى قادما من نيويورك بعد أن شارك في اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب وكالة السودان للأنباء (سونا).

وقال السفير محمد الغزالي مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية السودانية، إن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مبينا أن رئيس الوزراء سيجري عددا من اللقاءات مع المسؤولين الفرنسيين تتعلق بتعزيز علاقات التعاون بين الخرطوم وباريس، مشيرا إلى العلاقات الدبلوماسية المتميزة بين البلدين.

وأوضح أن حمدوك سيلتقي خلال الزيارة بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الأليزية، وأوضح أن الزيارة ستبحث سبل دفع وتعزيز آفاق التعاون بين السودان وفرنسا.

وأشار السفير الغزالي إلى مواقف فرنسا الداعمة لثورة الشعب السوداني، مبينا أن الحكومة الفرنسية أيدت جهود الوساطة الأفريقية الإثيوبية المشتركة وأصدرت العديد من الإشارات التي تؤكد اهتمام فرنسا بالسودان وحرصها على استدامة الأمن والسلام والاستقرار فيه.

ووصف الزيارة بأنها "تاريخية" وتأتي على صعيد دعم جهود السودان ومساندته، في سعيه نحو إحداث تحول ديمقراطي حقيقي ناجح وملهم لكافة الشعوب.