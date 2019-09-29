  • عاجل:"خففوا المراوح والتكييف".. الأرصاد توجه نصائح لمواجهة طقس الأيام القادمة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الزمالك وجينيراسيون عبدالعزيز الفغم هنا الزاهد أسعار الفائدة عزل ترامب مهرجان الجونة السينمائي الطقس سد النهضة أسعار الذهب

    إمارة مكة: 5 مصابين إثر حريق في محطة قطار الحرمين الشريفين

    05:02 م الأحد 29 سبتمبر 2019
    إمارة مكة: 5 مصابين إثر حريق في محطة قطار الحرمين الشريفين

    حريق في محطة قطار الحرمين الشريفين

    القاهرة- (مصراوي):

    أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة أنه تم نقل 5 مصابين للمستشفى، الأحد، إثر الحريق الذي اندلع في محطة قطار الحرمين بالسليمانية في محافظة جدة، بينما بلغ عدد الفرق الطبية 16 فرقة من عدة جهات تعمل في موقع الحريق.

    وأفادت صحيفة "سبق" السعودية " بأن أكثر من 26 فرقة إطفاء وإنقاذ من الدفاع المدني بمحافظة جدة تعمل على إخماد الحريق، بالإضافة إلى طائرتين من طيران الأمن.

    وأضافت الصحيفة أن الحريق اندلع بالدور الرابع، وأن فرق الإنقاذ ستعمل على اقتحام منطقة انبعاث النيران خلال الساعات المقبلة، بيد أن الزجاج المتناثر قد يكون عائقًا.

    ويقطع خط السكك الحديدية لقطار الحرمين مسافة 450 كيلومترا ويربط مدينتي مكة والمدينة بمدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، وافتتح المشروع في سبتمبر من العام الماضي.

    منطقة مكة المكرمة قطار الحرمين الشريفين حريق الدفاع المدني محافظة جدة

    الخبر التالى:

    رئيس الوزراء السوداني يصل إلى باريس
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان