إمارة مكة: 5 مصابين إثر حريق في محطة قطار الحرمين الشريفين

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة أنه تم نقل 5 مصابين للمستشفى، الأحد، إثر الحريق الذي اندلع في محطة قطار الحرمين بالسليمانية في محافظة جدة، بينما بلغ عدد الفرق الطبية 16 فرقة من عدة جهات تعمل في موقع الحريق.

وأفادت صحيفة "سبق" السعودية " بأن أكثر من 26 فرقة إطفاء وإنقاذ من الدفاع المدني بمحافظة جدة تعمل على إخماد الحريق، بالإضافة إلى طائرتين من طيران الأمن.

وأضافت الصحيفة أن الحريق اندلع بالدور الرابع، وأن فرق الإنقاذ ستعمل على اقتحام منطقة انبعاث النيران خلال الساعات المقبلة، بيد أن الزجاج المتناثر قد يكون عائقًا.

ويقطع خط السكك الحديدية لقطار الحرمين مسافة 450 كيلومترا ويربط مدينتي مكة والمدينة بمدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، وافتتح المشروع في سبتمبر من العام الماضي.