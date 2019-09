"60 دقيقة" مع بن سلمان.. ثاني حوار تليفزيوني أمريكي مع ولي عهد السعودية

كتبت- رنا أسامة:

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مقابلة مع قناة "سي بي إس"، أشهر شبكات التلفزيون في الولايات المتحدة، في ثاني حوار يُجريه مع الشبكة الأمريكية منذ مارس 2018.

وذكرت "سي بي إس" عبر موقعها الإلكتروني، أن نورا أودونيل مراسلة برنامج التحقيقات الأمريكي "60 دقيقة"، أجرت المقابلة مع الأمير السعودي في مدينة جدّة يوم الثلاثاء الماضي. وتطرّقت في حوارها مع بن سلمان إلى مقتل الإعلامي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي.

"Did you order the murder of Jamal Khashoggi?" Saudi Arabia’s Crown Prince Mohammad bin Salman talks with Norah O'Donnell about the 2018 murder of the Washington Post columnist, Sunday on "60 Minutes" https://t.co/zR80SSibHD pic.twitter.com/VcWuG64xIw