مُغرّدون ينعون الحارس الشخصي للملك سلمان: "رحم الله عكاز الملوك"
كتبت- رنا أسامة:
نعى مُغرّدون سعوديون الحارس الشخصي للملك سلمان، اللواء عبدالعزيز الفغم، الذي لقي حتفه برصاص أحد أصدقائه إثر خلاف شخصي في مدينة جدة، واصفين إيّاه بـ"كاتم أسرار الشعوب" الذي أدّى الأمانة وصان العهد ومات مُخلصًا للدين ثم للملك والوطن.
وتحت هاشتاج "#عبدالعزيز_الفغم"، الذي تصدّر قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولًا في العالم عبر تويتر، أعرب سعوديون عن اعتزازهم بـ"البطل الذي نذر نفسه لخدمة الملوك".
وكتب سعوديون قصائد رثاء الفقيد القتيل. فغرّد أحدهم: "استأذنك بروح يا عالي الشأن، ما ودي أخليك بس غدروا في، عشت العمر خادم تحت ظل سلمان، وأكبر شرف خدمتك وأكبر فخر لي، هذا هو المكتوب وفراقنا حان، ودعتك الرحمن تامر على شي".
#عبدالعزيز_الفغم— رســـــو الملكيــــه (@Rso234) September 29, 2019
استاذنك باروح ياغالي الشان ..
ماودي اخليك غدروا في ..
عشت العمر خادم تحت ضل سلمان..
واكبر شرف خدمتك واكبر فخر لي ..
هذا هو المكتوب وفراقنا حان ..
ودعتك الرحمن تامر على شي 💔😭 pic.twitter.com/gjQeLjdmcV
ووصفه مُغرّد سعودي بـ"الأمين"، قائلًا: "العظماء يعملون بصمت ويرحلون بضجيج.. رحمة الله عليك أيها الأمين".
"العظماء يعملون بصمت و يرحلون بضجيج -— وسيم العتيبي (@i__waseem) September 29, 2019
رحمة الله عليك أيها الأمين 🇸🇦-"
#عبدالعزيز_الفغم pic.twitter.com/18JzeXzdZL
وكتب ثالت: "رغم ارتباطه بمهام الحماية الملكية وغموض شخصيته نظرًا لقلة ظهوره الإعلامي وابتعاده عن الحياة الاجتماعية العامة لكن شعر السعوديون لوفاته بحزن شديد لأنه كان يمثل مشاعرهم تجاه الملك ولاءً وخدمةً وطاعةً ويتفاخرون بمواقف كان فيها كالابن البار بأبيه، رحمك الله يا بطل".
#عبدالعزيز_الفغم رغم ارتباطه بمهام الحماية الملكية وغموض شخصيته نظرًا لقلة ظهوره الإعلامي وابتعاده عن الحياة الإجتماعية العامة لكن شعر السعوديين لوفاته بحزن شديد لأنه كان يمثل مشاعرهم تجاه الملك ولاءً وخدمةً وطاعةً ويتفاخرون بمواقف كان فيها كالابن البار بأبيه، رحمك الله يابطل pic.twitter.com/dKycOq1nG2— »̶خالد بن مشفلت (@FKfkf1414b) September 29, 2019
ولقّبه مُغرّد سعودي آخر بـ"عُكاز الملوك وسندها".
رحم الله عكاز الملوك وسندها؛ وغفر له وجبر مصابنا ومصاب أهله.#عبدالعزيز_الفغم pic.twitter.com/AwcyOrLABZ— عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi) September 29, 2019
وكتب ثانٍ: "حرس ملوكنا فسكن قلوبنا.. رحمة الله عليك يا عبدالعزيز الفغم.. إنا لله وإنا اليه راجعون".
حرس ملوكنا فسكن قلوبنا رحمة الله عليك يا عبدالعزيز الفغم انا لله وانا اليه راجعون #عبدالعزيز__بداح_الفغم— عبدالله المالكي (@Almalki_abdull) September 29, 2019
وعلى مستوى الشخصيات العامة، نعاه الإعلامي السعودي مفرح الشقيقي، مُغرّدًا: "يبكيك شعبٌ قد حرسْتَ ملوكه وزرعْتَ روحك حولهم أسوارَا.. ونقشتَ ذكركَ في الشجاعة مثلما نقش الزمانُ بأرضنا الأحرار.. ستظلُّ - رغم الموتِ - فينا فارساً.. إنَّ الحياةَ تُخلِّد الأبرار".
#عبدالعزيز_الفغم— مفرح الشقيقي (@Mofareh5) September 29, 2019
يبكيك شعبٌ قد حرسْتَ ملوكه
وزرعْتَ روحك حولهم أسوارَا
ونقشتَ ذكركَ في الشجاعة مثلما
نقش الزمانُ بأرضنا الأحرارَا
ستظلُّ - رغم الموتِ - فينا فارساً
إنَّ الحياةَ تُخلِّد الأبرَارَا#مفرح_الشقيقي pic.twitter.com/x0ETUERBC6
وكتب الشاعر الكويتي حامد زيد: "اللي عشقنا هيبته من سكوته صاحت عليه من البكا كل الأصوات.. حتى الذي ما يعرفه قبل موته يبكي عليه من القهر بعد ما مات".
اللي عشقـــنا هيبتــه مــن سكوتـه— حامد زيد (@hamedzaidq8) September 29, 2019
صاحت عليه من البكا كل الاصوات
حــتى الذي مايعــرفه قــبل موتـه
يبكي عليه من القهر بعد ما مـات#الحارس_الشخصي #عبدالعزيز_الفغم pic.twitter.com/gvShnrCU3N
كان الفغم في زيارة لصديق له يُدعى تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ في جدة، مساء أمس السبت، ودخل عليهما صديق آخر يُدعى ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء الفغم و آل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على الفغم، بحسب بيان المتحدث الإعلامي باسم شرطة مكة.
وأسفر الحادث عن إصابة اثنين من الموجودين في المنزل؛ هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية، و5 آخرين. فيما قُتِل الجاني على يد قوات الأمن.
ومن المُقرر الصلاة على اللواء السعودي القتيل اليوم الأحد في الحرم المكي، حسبما أعلنت عائلته.
وعمل الفغم حارسًا شخصيًا للعاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمدة 10 أعوام، الأمر الذي دفع الملك سلمان لأن يختاره حارسًا شخصيًا له وذلك بسبب مهارته الاحترافية المتميزة، وسرعة بديهته، وحُسن تصرفه.
وحاز الفغم على لقب أفضل حارس شخصي في العالم من قِبل منظمة الأكاديمية العالمية في عام 2017. كما لقِبه السعوديون بـ "ظل الملوك" و"الحارس الأمين" و"الرجل المناسب في الوقت المناسب"، وفق تقارير محلية.
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