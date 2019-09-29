بالصور.. حريق في محطة قطار الحرمين بالسعودية

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كتبت - إيمان محمود:

باشر الدفاع المدني السعودي، اليوم الأحد، حريقا في محطة قطار الحرمين في جدة، بحسب ما أورده موقع "العربية.نت".

وأكد الدفاع المدني السعودي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن فرقه تواصل مكافحة الحريق.

وأعلن مشروع قطار الحرمين، في بيان الأحد له، أن لا إصابات بسبب الحريق الذي شب في محطة القطار بحي السليمانية في جدة.

وأضاف أن الحريق اندلع في محطة القطار بجدة عند الساعة 12:35 بتوقيت السعودية.

كما قالت إمارة مكة إن حريقا اندلع في سقف محطة قطار الحرمين بجدة دون تسجيل إصابات حتى الآن.

ويقطع خط السكك الحديدية لقطار الحرمين مسافة 450 كيلومترا ويربط مدينتي مكة والمدينة بمدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، وافتتح المشروع في سبتمبر من العام الماضي.