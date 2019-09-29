والد آلان كردي: أريد أن أقدم للمهاجرين المساعدة التي لم أحصل عليها

روما - (د ب أ):

يعتزم والد آلان كردي، الطفل السوري الغارق الذي سببت صورة جثمانه صدمة على مستوى العالم، الانضمام إلى سفينة إنقاذ مهاجرين ألمانية أطلق عليها اسم ابنه.

وأعرب عبد الله كردي، 45 عاما، عن رغبته عند سؤاله حول سفينة الإنقاذ "ألان كردي"، التي تديرها جمعية "سي آي" الخيرية الألمانية، في مقابلة اليوم الأحد مع صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية.

وقال كردي: "أنا سعيد (بالسفينة)"، وأخبر الصحيفة بأنه قد تزوج من جديد وأن زوجته الجديدة تنتظر مولودا.

وأضاف أنه :"بمجرد أن يولد ابني، سوف أستقل السفينة لإنقاذ المهاجرين. أريد أن أقدم لهم المساعدة التي لم أحصل عليها".

وفي عام 2015، حاولت أسرة كردي الوصول إلى جزيرة كوس اليونانية من بودروم في تركيا، لكن قاربها المطاطي انقلب وتوفي خمسة أشخاص، بمن فيهم زوجته وطفلان صغيران.

وكان آلان كردي في الثالثة من عمره تقريبا. وأصبحت صورة تظهره مقلوبا على وجهه وهو يرتدي قميصا أحمر اللون وقد ألقت الأمواج بجثته على الشاطئ رمزا لأزمة الهجرة في أوروبا.

وقال عبد الله كردي للصحيفة إنه يعيش الآن في اربيل، حيث يعيش الأكراد في العراق، ويدير جمعية خيرية تساعد الأطفال في مخيمات اللاجئين.

ولم يتسن الحصول على تعليق على الفور من منظمة سي آي . وتم تعليق مهمة الإنقاذ الحالية للمنظمة، وتقوم بجمع الأموال لاستئنافها في أكتوبر.