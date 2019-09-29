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    وزير الخارجية اليمني: الحل يكمن في إلزام الميليشيات بتنفيذ الاتفاقات الأممية

    08:03 ص الأحد 29 سبتمبر 2019
    وزير الخارجية اليمني: الحل يكمن في إلزام الميليشيات بتنفيذ الاتفاقات الأممية

    محمد عبد الله الحضرمي

    نيويورك- أ ش أ:

    حمّل وزير الخارجية اليمني محمد عبد الله الحضرمي مجلس الأمن مسئولية إلزام الميليشيات الحوثية الانسحاب من الحديدة.

    ونقلت قناة (العربية) الإخبارية اليوم الأحد عن الحضرمي قوله، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه رغم الصعاب تمكن اليمن بتضحيات المقاومة ودعم التحالف من كبح جماح وجنون الميليشيات الحوثية.

    وأضاف أن الحرب فرضت على اليمن من قبل ميليشيات عقائدية مدعومة من إيران، مشيرا إلى أن تلك الميليشيات دمرت كل شيء جميل في اليمن، واستطاعت في بضع سنوات أن تهدم حلم جميع اليمنيين بالحرية والمواطنة.

    ولفت إلى أن الحل يكمن في إلزام الميليشيات بتنفيذ الاتفاقات الأممية، كما أدان الحضرمي في كلمته الهجوم على أرامكو في السعودية.​

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    محمد عبد الله الحضرمي ميليشيات الحوثية الاتفاقات الأممية الحديدة

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