​مسئول كردي سوري ينتقد عدم إشراك الأكراد في اللجنة الدستورية

دمشق- أ ش أ:

انتقد مسؤول في حزب كردي سوري بشدة ترحيب الولايات المتحدة الأمريكية باللجنة الدستورية، مضيفا أن سياسة واشنطن تجاه الأزمة السورية غامضة وترحيبها باللجنة الدستورية يأتي فقط كاحترام لمكانة الأمين العام للأمم المتحدة والذي أعلن شخصيا عن تشكيل هذه اللجنة.

وقال محي الدين شيخ آلي سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ـ في تصريح لقناة (العربية) الاخبارية اليوم الأحد ـ إن واشنطن تسعى لإنهاك موسكو عبر الملف السوري، لكن في الواقع يصعب القول إنها تهتم بتطبيق مضمون قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وهذا أمر مقلق ومؤذي لنا كسوريين.

كما انتقد عدم إشراك الأكراد في اللجنة الدستورية والتي ضمت 150 ممثلا عن النظام ومعارضته وخبراء المجتمع المدني، وتابع قائلا "هذه اللجنة لا تأخذ بعين الاعتبار بنود القرار 2254 والذي ينص أيضا بوجوب تمثيل كافة الأطراف السورية في خطوات العملية السياسية بما فيها الدستور لإيجاد حل سلمي لأزمة البلاد".

وبشأن تصريحات مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي أشار فيها إلى إمكانية التفاوض مع قوات سوريا الديمقراطية بشروط، قال آلي إن "هذه التصريحات ليست جدية ولا تجسد أي توجه جديد، علما بأن الجانب الكردي السوري أبدى أكثر من مرة عن استعداده للغة الحوار والتفاوض على قاعدة حسن الجوار مع تركيا والاحترام المتبادل".