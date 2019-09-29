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    وفاة الحارس الشخصي للملك سلمان

    03:24 ص الأحد 29 سبتمبر 2019
    وفاة الحارس الشخصي للملك سلمان

    وفاة الحارس الشخصي الملك سلمان

    القاهرة- مصراوي:

    ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز توفي حيث نُقل إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة.

    ولم تذكر الصحيفة أية تفاصيل حول الوفاة.

    وكان الراحل اللواء الفغم، حارساً شخصياً للملك عبد الله بن عبد العزيز، وبعد وفاته أصبح حارساً شخصياً للملك سلمان بن عبد العزيز.

    وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، في منتصف العام 2017، أمراً ملكياً بترقية عبد العزيز الغفم (ترقية استثنائية) إلى رتبة لواء.

    عبد العزيز الفغم حارس شخصي الملك سلمان حالة وفاة
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